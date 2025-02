WestJet vient de signer le plus gros contrat de maintenance de son histoire. La compagnie canadienne a décidé de confier à Lufthansa Technik la maintenance et l’entretien de ses moteurs LEAP-1B. Il s’agit d’un contrat exclusif d’une durée de quinze ans et d’une valeur de plusieurs milliards de dollars. Lufthansa Technik sera en effet la seule société chargée de la MRO des moteurs de ses Boeing 737 MAX, qui sont aujourd’hui cinquante à être en service mais seront 130 à la fin de la décennie.

Lufthansa Technik fournira donc un soutien complet à la flotte de moteurs, comprenant notamment des visites rapides en atelier, des réparations sous l’aile, des restaurations aux performances initiales etc. Les chantiers les plus lourds seront réalisés à Hambourg et à Wroclaw (par sa coentreprise avec GE Aerospace, Xeos).

La société de MRO a en effet également lancé le projet d’établissement d’un nouvel atelier de réparation à Calgary, qui sera dédié au LEAP-1B et pourra prendre en charge des réparations « proches de l’aile » et à délai réduit. L’établissement abritera également une cellule d’essai, la première du genre au Canada. ISes travaux de construction devant débuter mi-2025, il devrait être opérationnel à partir de 2027 et WestJet en sera la cliente de lancement.

« WestJet a été fondée sur l’idée d’améliorer le transport aérien et de le rendre abordable pour les Canadiens. Ce contrat historique nous permettra de rapatrier au Canada des opérations critiques de réparation de moteurs et d’apporter une plus grande efficacité et une plus grande certitude en matière de coûts à une partie essentielle de nos opérations, tout en démontrant notre engagement à améliorer notre compétitivité et à soutenir l’économie de l’Alberta », commente Alexis von Hoensbroech, directeur général du groupe WestJet.

L’établissement des nouvelles installations de Lufthansa Technik à Calgary a été permis grâce au soutien de nombreux acteurs : le gouvernement du Canada, le gouvernement de l’Alberta, l’Opportunity Calgary Investment Fund (OCIF), le Calgary Economic Development, l’aéroport international de Calgary et la Banque canadienne de l’infrastructure.

L’Autorité aéroportuaire de Calgary a notamment signé un contrat de location à long terme avec Lufthansa Technik pour l’installation de maintenance et d’essai des moteurs d’une surface de 14 000 m², ce qui représente un investissement de 120 millions de dollars. La filiale ainsi créée dans l’Ouest canadien pourra ainsi créer jusqu’à 160 nouveaux emplois d’ici à 2030. Un centre de formation spécialisé ouvrira cette année pour préparer les opérations et former les futurs salariés du site.

Cette installation à Calgary s’inscrit dans le cadre de sa stratégie « Ambition 2030 » de Lufthansa Technik, qui vise à étendre le cœur d’activité de la société MRO et son empreinte mondiale. L’extension des capacités de réparation et d’entretien des moteurs LEAP-1B au Canada est doublement stratégique puisque la flotte de 737 MAX ne va pas cesser de croître et que le LEAP-1B est en passe de devenir le premier moteur de la région Amériques. Lufthansa Technik se rapproche ainsi de toutes les compagnies nord-américaines.