La Chine se prépare à passer une commande record d’avions commerciaux à Airbus. L’agence américaine Bloomberg annonce que des négociations sont en cours et qu’elles pourraient aboutir à un accord dès le mois prochain.

Ce calendrier coïnciderait ainsi avec la visite de plusieurs dirigeants européens à Pékin au mois de juillet, dont le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz, une rencontre liée au 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l’Union européenne.

Cette commande potentielle est déjà annoncée comme l’une des plus importantes de l’histoire de l’aviation, avec des estimations allant de 300 à 500 appareils.

L’accord comprendrait aussi bien des monocouloirs que des gros-porteurs et serait donc encore plus important que celui enregistré par l’avionneur européen en juillet 2022. Cette dernière commande record comprenait 292 monocouloirs de la famille A320neo à destination de plusieurs compagnies aériennes chinoises dont Air China, China Eastern, China Southern et Shenzhen Airlines.

Les négociations concerneraient notamment le gros-porteur A330neo, récemment certifié par la CAAC (Civil Aviation Administration of China), alors que les compagnies aériennes chinoises sont déjà d’importants opérateurs de la famille A330ceo, avec près de 200 exemplaires en service aujourd’hui.

Cette commande géante, attendue depuis un certain temps, interviendra dans un contexte de tensions commerciales toujours plus exacerbées entre Pékin et Washington, notamment avec l’augmentation des droits de douane, les restrictions à l’exportation de technologies avancées vers la Chine, les terres rares vers les États-Unis… Les autorités chinoises ont par ailleurs récemment ordonné aux compagnies aériennes de suspendre les livraisons d’avions Boeing (mesure levée depuis quelques jours), l’avionneur américain n’ayant pour sa part obtenu aucune commande importante des compagnies aériennes chinoises depuis 2017.

Pour rappel, Airbus dispose d’une ligne d’assemblage finale pour la famille A320 (FALA) inaugurée en 2008 à Tianjin, un site qui disposera d’une deuxième FAL qui permettra de doubler les capacités de livraisons du site (de 6 à 12 appareils par mois) à partir de l’année prochaine. L’avionneur européen a également implanté un centre d’aménagement cabine et de livraisons d’A330 (et d’A350 depuis quelques mois) à Tianjin en 2017, le C&DC (Completion and delivery centre) pour répondre aux besoins spécifiques des opérateurs chinois.