Dans son dernier rapport dédié aux cybermenaces dans le secteur de l’aérien, Thales alerte d’une très forte hausse des cyberattaques à l’encontre des entreprises. Elles ont été multipliées par sept en un an et touchent tous les niveaux : compagnies aériennes, aéroports, systèmes de navigation, fournisseurs.

Thales a ainsi recensé 27 attaques majeures recensées entre janvier 2024 et avril 2025, avec 22 groupes de ransomware impliqués. Par ailleurs, les menaces se font plus complexes et visent des objectifs stratégiques : cyber-espionnage industriel, ciblage de technologies sensibles (avionique, systèmes de communication ou chaînes logistiques), collecte de données de valeur. Elles dépassent désormais largement les interruptions de service. Thales relève en effet que 71 % des incidents impliquent le vol d’identifiants ou un accès illicite à des systèmes critiques.

Le secteur est en effet très vulnérable. Hautement interconnecté, d’une importante complexité opérationnelle, il suffit d’une attaque sur un maillon pour perturber massivement l’ensemble de la chaîne avec une portée mondiale (retards massifs, fermetures d’espace aérien ou ruptures logistiques). Or, il est très exposé par sa dimension stratégique pour la souveraineté des Etats et la stabilité économique et manipule également des données à haute valeur, personnelles, biométriques ou stratégiques.

Le systémier français estime ainsi que le marché de la cybersécurité aéronautique ne peut que croître, porté par cette augmentation des menaces et la numérisation croissante du secteur. Selon lui, ce marché devrait atteindre 5,32 milliards de dollars en 2025 et connaître une croissance annuelle moyenne de 8,7 % jusqu’en 2029.