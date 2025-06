C’est évidemment la question à plusieurs dizaines de milliards de dollars qui intervient avant chaque grand salon aéronautique. La 55 édition du Salon du Bourget, qui ouvre ses portes du 16 au 22 juin, ne fera pas exception à la règle et des commandes pour plusieurs centaines d’avions commerciaux sont d’ores et déjà attendues, en particulier pour Airbus, même si la dynamique devrait se située en deçà de la précédente édition, en plein rebond après les années difficiles de la période covid.

Il y a quelques jours, la société de conseil britannique spécialisé IBA tablait sur jusqu’à 800 commandes d’avions commerciaux qui pourraient être annoncées lors du Salon du Bourget de 2025, en incluant les commandes fermes, les protocoles d’accord (MOU), les lettres d’intention (LOI) et les options, mais en excluant les conversions d’appareils déjà contractualisés et les annonces sans rapport avec de nouveaux achats, par exemple lors de l’attribution d’exemplaires figurant déjà dans les carnets de commandes des lessors. Cette estimation comprenait la potentielle commande géante de la Chine mais qui devrait plutôt se matérialiser en juillet avec la célébration des 50 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l’UE.

Mais les choses se sont un peu précipitées depuis quelques jours avec la catastrophe du vol d’Air India à Ahmedabad et la décision du PDG de Boeing, et de la présidente de la branche dédiée aux avions commerciaux du groupe américain, de ne pas participer au salon pour épauler son client et se concentrer sur l’enquête. La conséquence probable serait un report de toutes les annonces qui auraient dû être officialisées au Bourget par Boeing.

Il n’en demeure pas moins que d’importantes annonces sont très attendues cette semaine, en particulier pour des compagnies aériennes basées dans la région Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, à l’instar d’AirAsia, de Phillipines Airlines (PAL), d’IndiGo, d’Air Borneo, de Riyadh Air et peut-être aussi d’Etihad, de Cathay Pacific, de VietJet Air… Autres commandes des plus attendues, celle de la compagnie polonaise LOT et peut-être celle de Royal Air Maroc, tout du moins une partie. Le jeune loueur saoudien AviLease pourrait également faire l’actualité durant le salon, tout comme Ethiopian Airlines.

Les constructeurs d’avions régionaux, en particulier ATR et Embraer, devraient aussi afficher quelques beaux contrats durant ce Bourget 2025.