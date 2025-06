Garmin vient de dévoiler sa nouvelle suite avionique intégrée G5000 PRIME, un poste de pilotage spécialement conçu pour les avions commerciaux certifiés en Part 25 (CS-25 en Europe). Cette nouvelle suite, ambitieuse, s’appuie sur l’expérience de plus de 30 000 cockpits Garmin déjà en service dans l’aviation légère, l’aviation d’affaires et les petits avions régionaux. Elle succède ainsi à la suite G5000 lancée en 2010 (avec sa version dédiée aux hélicoptères G5000H en 2012) pour s’orienter davantage vers le monde des avions commerciaux.

La suite G5000 PRIME se distingue par ses écrans tactiles primaires (PDU) à la pointe de la technologie, avec des dalles en verre résistantes aux traces de doigts, lisibles en plein soleil et offrant une surface d’affichage maximale. Les unités secondaires (SDU) bénéficient d’une surface d’affichage accrue de 40% par rapport aux générations précédentes, permettant une gestion intuitive des applications multimodales et des entrées de données. Le système est équipé de processeurs multicœurs qui doublent la puissance de calcul, quadruplent la mémoire et offrent une connectivité gigabit jusqu’à 100 fois plus rapide que les versions antérieures, garantissant une fluidité et une réactivité exceptionnelles.

L’interface est évidemment pensée pour réduire la charge de travail de l’équipage : jusqu’à dix points de contact simultanés, avec stabilisation de la main pour une saisie précise, et des affichages contextuels adaptés à chaque phase de vol. Le système propose des outils avancés comme le plan de vol modifié, la gestion centralisée des fenêtres (Window Manager) et l’intégration de solutions de sécurité terminale comme la détection d’occupation de piste (Runway Occupancy Awareness) ou la technologie 3D SafeTaxi.

L’architecture ouverte de la nouvelle suite avionique intégrée facilitera par ailleurs l’intégration de nouvelles technologies et la personnalisation des postes de pilotage, tout en améliorant la disponibilité opérationnelle grâce à la modularité des composants. La connectivité embarquée, via GDL 60 et Connext, permet le partage de données de maintenance, de météo globale et de communications par satellite, soutenant ainsi les initiatives de modernisation de l’espace aérien mondial.

Garmin n’a pas indiqué à ce stade qu’elle serait la plateforme qui pourrait adopter cette nouvelle suite avionique. On sait en revanche que la suite G5000 doit monter à bord du D328eco de Deutsche Aircraft, futur avion régional de 40 sièges dont le premier prototype, baptisé TAC 1, a effectué son roll-out le 28 mai dernier à Oberpfaffenhofen, près de Munich. La suite G5000 PRIME pourrait alors vraisemblablement répondre aux besoins de l’avionneur allemand, alors que son appareil doit entrer en service au quatrième trimestre de 2027.