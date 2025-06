Rolls-Royce a officialisé le lancement d’une première partie d’un « Durability Enhancement Package » pour son Trent 1000 qui équipe une partie de la flotte de 787 de Boeing. Ce programme, validé par l’EASA et la FAA en juin, vise à plus que doubler le temps sous l’aile du moteur.

Le motoriste britannique annonce aussi que depuis le début de l’année, tous les moteurs Trent 1000 neufs intègrent ce premier package. Les composants sont désormais distribués aux centres de maintenance pour un rétrofit progressif de la flotte existante, avec un objectif d’équiper l’ensemble des moteurs dans un délai de deux ans. Les améliorations techniques s’appuient sur des technologies déjà éprouvées sur le Trent 7000 (Airbus A330neo), où elles ont permis dans certains cas de tripler le temps sur voilure. Elles incluent une augmentation de 40% du refroidissement des aubes de turbine haute pression, des mises à jour au niveau du système de combustion, des injecteurs de carburant et du logiciel de contrôle moteur.

La deuxième phase du programme d’amélioration de la durabilité du Trent 1000 est actuellement testée dans les installations de Rolls-Royce à Derby. Elle permettra une amélioration supplémentaire de 30% du temps sous l’aile des Trent 1000 et Trent 7000. Ce programme comprend un revêtement avancé des tuiles de la chambre de combustion pour des environnements complexes, des modifications au niveau du refroidissement et du revêtement des aubes directrices des tuyères haute pression, une réduction du poids et des améliorations du revêtement des aubes de turbine haute pression ainsi qu’une modification de l’interface chambre de combustion et la turbine, inspirée de la dernière variante Trent XWB-84 EP introduite par la compagnie Delta Air Lines il y a quelques jours. Cette nouvelle amélioration sera intégrée à la flotte Trent 1000 au début de l’année prochaine.

Pour rappel, certaines compagnies aériennes désespèrent avec leur flotte de 787 équipées en Trent 1000, un moteur qui nécessite près de trois fois plus de maintenance que prévu et qui continue à peser sur leurs opérations. Une part importante des nouveaux 787 commandés à Boeing ces dernières années seront d’ailleurs équipés des GEnx de son concurrent américain GE Aerospace.