Turkish Technic a conclu un accord de support équipements de longue durée avec la compagnie privée ouzbèke Centrum Air pour sa flotte de monocouloirs de la famille A320 d’Airbus.

L’accord porte sur des services de « component pool », incluant l’accès à un stock mutualisé d’équipements et à des capacités de réparation gérées par Turkish Technic, afin de sécuriser la disponibilité des appareils et réduire les temps d’immobilisation.

La division MRO du groupe Turkish Airlines précise que Centrum Air devient son premier client en Ouzbékistan. Il renforce de fait la présence de Turkish Technic en Asie centrale.

Lancée en 2023, Centrum Air exploite une flotte composée de 15 appareils : dix de la famille A320 (dont deux A320neo et quatre A321neo), et quatre A330-300. La compagnie dessert une cinquantaine de destinations depuis Tachkent.