Satair, filiale d’Airbus Services, et Schroth Safety Products (Schroth) ont signé un accord exclusif de distribution d’une durée de cinq ans portant sur le support après-ventes des Installed Physical Secondary Barriers (IPSB) en Amérique du Nord. Dans ce cadre, Satair devient le fournisseur unique des pièces de rechange et des services de provisioning pour ces systèmes, contribuant au renforcement de la conformité en matière de sécurité cockpit pour les opérateurs.

L’IPSB est une porte de sécurité secondaire conçue pour protéger la zone d’entrée du poste de pilotage, répondant ainsi à une exigence de la FAA pour les avions neufs immatriculés aux États-Unis. Bien que l’obligation officielle de la FAA entre en vigueur en août 2026, le système IPSB de Schroth est déjà installé de série sur les nouveaux Airbus A320neo et A350 livrés aux principales compagnies aériennes américaines.

Cet accord positionne Satair comme canal exclusif de distribution des composants IPSB de Schroth, simplifiant les chaînes d’approvisionnement dans un contexte de forte demande en retrofit.

Les systèmes IPSB répondent aux exigences de sécurité renforcées mises en place après les attentats du 11 septembre 2001. Leur intégration accompagne les programmes de modernisation des flottes sur différents types d’appareils, notamment chez Airbus, Boeing et d’autres OEM.