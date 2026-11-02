EPCOR, filiale d’Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M), a conclu un accord avec Airbus Defence and Space pour assurer la maintenance des groupes auxiliaires de puissance (APU) des A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) opérés par les clients de l’avionneur dans le monde.

L’atelier d’EPCOR implanté à Schiphol-Rijk, près de l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol, sera logiquement en charge des opérations de réparation, révision générale et essais.

« Nous avons tissé des liens de travail solides avec AFI KLM E&M dans plusieurs domaines de la maintenance aéronautique. L’intégration d’EPCOR à cette collaboration nous permet de nous appuyer sur cette expérience et de renforcer davantage le soutien que nous apportons à nos clients exploitant des A330 MRTT. Il est essentiel pour nous de pouvoir compter sur des partenaires qui comprennent nos exigences opérationnelles » a expliqué Felipe Steinmetz, vice-président des services d’approvisionnement chez Airbus Defence and Space.

Ce nouveau contrat ajoute ainsi les APU au périmètre d’une coopération avec la division MRO d’Air France-KLM qui couvre déjà la maintenance des moteurs et des équipements. EPCOR apportera ses capacités spécialisées dans l’entretien des groupes auxiliaires de puissance, en complément des moyens MRO plus larges d’AFI KLM E&M, pour répondre aux besoins des clients internationaux d’Airbus Defence and Space.

Les A330 MRTT, basés sur la plateforme A330-200 d’Airbus, son équipés des APU GTCP331-350C d’Honeywell.