Les aéroports ne sont pas bloqués et les compagnies aériennes opèrent normalement. Mais les violences qui ont secoué plusieurs grandes villes françaises ces derniers jours pourraient bien avoir un impact non négligeable sur le transport aérien français, même si les vols ne sont pas directement perturbés.

Car les images désastreuses des émeutes et des pillages ont fait le tour du monde et contribuent à dégrader l’image d’une destination qui doit pourtant une grande partie de son attractivité à ses visiteurs internationaux.

Et le précédent des Gilets jaunes, en 2018, rappelle que le transport aérien n’est pas à l’abri des conséquences de telles crises…