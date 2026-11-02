Un Rafale Marine de Dassault Aviation a réalisé un premier appontage sur le porte-avions indien INS Vikrant le 29 octobre.

Réussie dès la première tentative, cette opération s’inscrit dans le cadre d’une campagne d’essais préparant l’intégration de l’avion de combat au sein de la marine indienne. Le Rafale Marine a ensuite décollé du porte-avions grâce au tremplin du pont d’envol.

L’appareil de la Marine Nationale avait également réalisé des essais depuis la base aéronavale de Hansa (INS Hansa), à proximité immédiate de l’aéroport international de Goa.

Pour rappel, l’Inde est le premier client à l’export du Rafale Marine de Dassault Aviation, avec 26 exemplaires contractualisés en avril 2025, après une féroce compétition face au F/A-18 E/F de Boeing.

L’Indian Navy va ainsi pouvoir remplacer une bonne partie de ses MiG-29K et disposer d’un appareil capable d’opérer à partir de son nouveau porte-avions de type STOBAR (Short Take-Off But Arrested Recovery).

Les livraisons à la marine indienne sont programmée entre 2028 et 2030.