La compagnie aérienne espagnole Air Europa a prolongé avec Collins Aerospace (groupe RTX) son contrat exclusif pour la maintenance des nacelles de ses Boeing 787, et ce jusqu’en 2037.

L’accord couvre à la fois les prestations relatives aux nacelles et aux inverseurs de poussée.

Le programme prévoit une assistance lors des immobilisations d’appareils au sol (AOG) et une planification des passages en atelier adaptée au vieillissement de la flotte. L’objectif est de limiter les immobilisations imprévues et de mieux anticiper les besoins de maintenance.

Le dispositif comprend également le positionnement de nacelles sur la base principale de la compagnie à Madrid-Barajas et une solution d’échange anticipé d’équipements.

Air Europa aligne près d’une trentaine de Boeing 787 : 11 787-8 et 18 787-9.