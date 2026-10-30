Rolls-Royce et le gouvernement britannique ont annoncé le 28 octobre un projet de programme conjoint de recherche et de technologie de 2,5 milliards de livres sur dix ans, consacré aux moteurs aéronautiques civils et militaires. L’initiative vise notamment à faciliter le retour du motoriste sur la prochaine génération d’avions monocouloirs, en s’appuyant sur son moteur UltraFan 30.

Le programme prévoit le développement de technologies de propulsion plus efficaces, notamment au travers d’un démonstrateur qui doit entrer en essais au sol en 2028. Rolls-Royce envisage un retour sur le marché des monocouloirs « en partenariat », sous réserve d’une sélection par au moins un avionneur. Le groupe situe l’entrée en service de ces appareils entre le milieu et la fin des années 2030.

En juillet dernier, le directeur général du motoriste britannique Tufan Erginbilgic estimait que le soutien des pouvoirs publics, combiné à la sélection du moteur pour un nouvel appareil, pourrait générer jusqu’à 40 000 emplois au Royaume-Uni.

Les premières étapes devraient soutenir 3 300 emplois chez Rolls-Royce et ses fournisseurs d’ici fin 2029. Des sites seront sélectionnés au Royaume-Uni pour accueillir de nouvelles installations dédiées à l’assemblage et aux essais du nouveau moteur, ainsi qu’une augmentation des capacités de production d’aubes de turbine haute pression et de soufflante en composites.

Le soutien du gouvernement britannique doit également préserver les compétences britanniques en propulsion militaire. Les modalités restent soumises à négociation, aux autorisations gouvernementales et aux contrôles budgétaires et réglementaires.

Rolls-Royce avait déjà obtenu un financement de 64 millions d’euros de la part du partenariat Clean Aviation de l’Union européenne pour le projet UNIFIED (Ultra Novel and Innovative Fully Integrated Engine Demonstrations), qui comprend aussi Airbus, ITP Aero, Lufthansa Technik, TU Darmstadt, Imperial College London, le DLR, le NLR, l’ONERA, INSA Lyon et Aerospace Transmissions Technologies.

L’Ultrafan est notamment un moteur à réducteur (comme pour le GTF), compatible avec un taux de dilution proche de 15, plus que pour l’actuel PW1100G-JM de Pratt & Whitney. Comme son nom l’indique, l’UltraFan 30 doit pouvoir fournir une poussée de la classe des 30 000 livres (133 kN) et venir s’attaquer à un marché entièrement dévolu à CFM International et à Pratt & Whitney aujourd’hui.