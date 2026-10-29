Safran Landing Systems a inauguré le 28 octobre l’extension de son usine de freins carbone à Sendayan (Sendayan TechValley), en Malaisie, ainsi qu’un nouveau un centre de maintenance, réparation et révision (MRO) à Nilai, près de la capitale Kuala Lumpur.

Ces investissements totalisent 136 millions d’euros et doivent répondre aux besoins d’une centaine de compagnies aériennes basées dans la région Asie-Pacifique.

À Sendayan, l’extension de 7 000 m2 représente à lui seul un investissement de 134 millions d’euros. Elle comprend une ligne textile, des fours de carbonisation et des équipements d’usinage. Le site, qui emploie 160 personnes, doit doubler sa capacité de production de disques de frein carbone d’ici 2028.

Le centre MRO de Nilai, de 1 000 m2, représente pour sa part un investissement de 2 millions d’euros. Situé près de l’aéroport international de Kuala Lumpur, il reçoit des disques neufs et reconditionnés de Sendayan, à 20 kilomètres.

Les plateformes concernées sont les familles Airbus A320 et A350, Boeing 737, 777 et 787, et ATR.

Safran Landing Systems prévoit de porter ses effectifs malaisiens à 220 salariés d’ici 2030, répartis entre ses activités de production et de MRO.