La compagnie canadienne WestJet a opté pour Saft, filiale de TotalEnergies pour remplacer les batteries de l’ensemble de sa flotte de Boeing 737.

L’accord porte sur des batteries au nickel de la gamme ULM (Ultra Low-Maintenance), destinées à alimenter notamment les systèmes électriques de secours et à assurer le démarrage du groupe auxiliaire de puissance (APU).

Il s’agit plus précisément des batteries 539CH1, produites dans l’usine Saft de Valdosta, aux États-Unis (Géorgie). Leur fourniture sera assurée par Boeing Distribution Inc (ex-Aviall), qui prendra également en charge les prestations logistiques et le support après-vente.

WestJet aligne 146 monocouloirs Boeing : 69 737 MAX 8, 53 737-800 et 24 737-700. Elle attend également 73 Boeing 737 MAX 10.