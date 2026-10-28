Liebherr-Aerospace et KLM Cityhopper ont conclu un accord qui confie à l’équipementier allemand l’entretien des systèmes de trains d’atterrissage des Embraer 175 de la compagnie néerlandaise.

Les travaux seront réalisés dans les installations de Lindenberg, où les trains sont également produits, et devraient débuter en novembre 2027. Ils concernent les trains principaux et avant.

« Cet accord renforce notre partenariat à long terme, établi dans le cadre du programme de révision des trains d’atterrissage de l’E190 », précise Thom Grobben, vice-président des services techniques et du développement de la flotte chez KLM Cityhopper.