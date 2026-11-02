Une page se tourne pour LOT Polish Airlines. La compagnie aérienne polonaise vient de retirer son dernier Embraer E170, mettant fin à plus de 22 ans d’exploitation pour ce type d’appareil. L’avion, immatriculé SP-LDH, a réalisé sa dernière rotation commerciale entre Varsovie et Vienne le 30 octobre.

La compagnie polonaise avait mis en service son premier E170 sur cette même ligne le 17 mars 2004, devenant ainsi la première compagnie aérienne à opérer avec le premier membre de la famille E-Jet d’Embraer.

LOT a exploité 10 exemplaires de l’E170, une flotte qui a transporté quelque 13,8 millions de passagers au cours de près de 300 000 vols. Ces appareils ont cumulé plus de 455 000 heures de vol et parcouru 230 millions de kilomètres.

A noter, la compagnie polonaise aligne toujours plus d’une trentaine d’E-Jet (des E175, E190, E195 et E195-E2), en attendant l’arrivée progressive de ses premiers Airbus A220 à partir de l’été 2027.

LOT avait commandé 20 A220-100 et 20 A220-300 en juin 2025 lors du Salon du Bourget. Elle prévoit par ailleurs de commander jusqu’à 84 exemplaires supplémentaires.

La compagnie a également entamé le retrait de ses E175 dans le cadre du renouvellement de sa flotte régionale, en prévision des livraisons d’A220.