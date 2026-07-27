Rolls-Royce a finalisé un accord avec Sabena technics de type « MissionCare Propulsion » pour soutenir la flotte franco-allemande de C-130J et KC-130J Super Hercules opérée par le Binational Air Transport Squadron (BATS) « Rhin » sur la base aérienne 105 d’Évreux.

L’accord à l’heure de vol court jusqu’en décembre 2030 et couvre les turbopropulseurs AE 2100D3.

Il s’inscrit dans le programme CAROLUS (Combined Aircraft Repair and Operational Long-term Unified Support for C-130J). Ce contrat de MCO de 10 ans avait été attribué à Sabena technics par Direction de la Maintenance Aéronautique (DMAé) le 24 décembre dernier, représentant l’un des plus importants contrats militaires remportés par la société MRO indépendante française.

Pour rappel, l’escadron de transport franco-allemand a été créée en 2021 et est composé de 5 C-130J et de 5 KC-130J, une flotte comprenant 4 appareils de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) et de 6 avions de la Bundes­wehr.