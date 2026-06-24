Vallair annonce avoir obtenu l’agrément réglementaire pour pouvoir effectuer des opérations de maintenance lourde sur la famille A330neo d’Airbus dans ses installations de Châteauroux (Indre).

« Cet agrément reflète nos investissements dans l’expertise technique, la formation et les infrastructures. Il renforce notre position de partenaire de maintenance de confiance pour les compagnies aériennes exploitant des flottes modernes de gros-porteurs. L’ajout de capacités pour l’A330neo élargit le portefeuille de services de Vallair et crée de nouvelles opportunités pour soutenir nos clients actuels tout en attirant des opérateurs à la recherche de capacités de maintenance agréées pour ce type d’appareil » a déclaré Grégoire Lebigot, PDG du groupe Vallair.

Le groupe franco-luxembourgeois pouvait déjà intervenir sur les A330ceo sur le site depuis 2022 grâce au gros hangar de l’aéroport Marcel Dassault (en photo).

Pour rappel, ce hangar de 8 520 m² peut accueillir un A380 ou deux A330 simultanément, ou un A330 et trois A321.