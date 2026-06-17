A l’occasion d’une visite du président allemand aux Philippines, Lufthansa Technik Philippines a annoncé une importante expansion de ses activités. La société de maintenance, coentreprise entre Lufthansa Technik et MacroAsia Corporation, va se doter d’un second centre MRO à l’aéroport international de Clark.

Cet investissement, qui se chiffre en centaines de millions de dollars, aboutira à la mise en service d’une infrastructure de 157 000 m2 en 2028. Elle sera dotée de neuf postes gros-porteurs et permettra à Lufthansa Technik Philippines de se doter d’une capacité de maintenance pour Boeing 787.

Le centre MRO de Clark opérera aux côtés du centre actuel situé à l’aéroport international Ninoy Aquino, spécialisé dans la maintenance des Airbus A330, A340, A350 et A380, ainsi que des Boeing 777. Son ouverture permettra la création de 1 200 emplois qualifiés.

« L’Asie-Pacifique est l’un des marchés aéronautiques qui connaît la croissance la plus rapide au monde, et les Philippines occupent une place centrale dans notre stratégie pour cette région. Avec cet investissement dans le nouveau site de Clark, nous franchissons une nouvelle étape décisive dans notre stratégie de croissance et positionnons Lufthansa Technik pour l’avenir de l’aviation – bien au-delà des frontières de cette région », commente Soeren Stark, PDG de Lufthansa Technik.