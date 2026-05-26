SIA Engineering Company (SIAEC) a officiellement inauguré sa nouvelle filiale Base Maintenance Malaysia (BMM) le 22 mai à l’aéroport de Subang (SZB), près de Kuala Lumpur, renforçant ses capacités de maintenance en base en Asie-Pacifique.

Le centre MRO s’étend sur environ 55 000 m² et dispose de deux hangars capables d’accueillir simultanément jusqu’à six gros-porteurs. Cette nouvelle installation complète ainsi celles présentes à Singapour (Changi) et à Clark, SIA Engineering (Philippines) Corporation (SIAEP).

Sa mise en service opérationnelle a été progressive, avec une première grande visite réalisée fin 2025 sur un Airbus A350 de Singapore Airlines, « une étapes importantes démontrant la capacité et l’aptitude opérationnelle de BMM » après obtention des premières approbations réglementaires délivrées par la Civil Aviation Authority of Malaysia (CAAM) et par la Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS).

BMM peut aussi bien intervenir sur des gros-porteurs que des monocouloirs dans le cadre de visites programmées, réparations structurelles, modifications et rétrofits.