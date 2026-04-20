Liebherr-Aerospace vient de lancer la première grande visite d’un train avant d’Airbus A350, marquant une étape importante dans le cycle de maintenance due la famille de gros-porteurs long-courriers de dernière génération de l’avionneur européen.

L’opération est réalisée dans l’usine OEM de Liebherr à Lindenberg, en Allemagne, où ont été développés et où sont produits les trains avant de tous les variantes du programme A350.

« Nous sommes ravis d’entamer la révision des trains d’atterrissage avant des Airbus A350. En tant que constructeur d’origine et partenaire de longue date de l’industrie aéronautique internationale, nous accordons une importance capitale à la qualité, à la fiabilité et à la sécurité. Notre étroite collaboration avec les compagnies aériennes témoigne de la confiance que nos clients placent dans notre expertise et notre savoir-faire technique » a déclaré Alex Vlielander, Chief Customer Officer chez Liebherr-Aerospace & Transportation SAS.

Cette première révision majeure intervient alors que la flotte mondiale d’A350 atteint l’âge des premiers cycles lourds de maintenance, ouvrant un nouveau chapitre pour le support en service du type. Elle valide aussi les capacités industrielles et de soutien de Liebherr sur un équipement particulièrement complexe et dimensionnant, le train avant de l’A350 étant le plus important jamais conçu par l’équipementier.