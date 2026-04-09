La société britannique Executive Jet Support (EJS) a acquis deux Airbus A340-600 auprès de la compagnie allemande USC GmbH (Universal Sky Carrier), marquant ainsi ses débuts dans les projets de démantèlement d’A340.

Les appareils concernés portent les numéros de série constructeur MSN 771 et MSN 846. Ces A340-600 faisaient auparavant partie de la flotte de South African Airways (SAA).

Les deux A340-600 devraient être démantelés à Bydgoszcz, en Pologne, où ils fourniront « un large stock de pièces détachées et de composants structurels pour soutenir les clients du monde entier ».

Pour rappel, USC s’était positionnée comme client de lancement du programme de conversion cargo NAVIS PTF d’Avensis Aviation pour les A340-300 et A340-600, un projet de conversion cargo qui n’a, à ce jour, pas abouti.

La compagnie allemande Lufthansa, plus important opérateur du type, se sépare quant à elle progressivement de ses derniers A340-600, avec un fin de service annoncé à la fin de la saison été.