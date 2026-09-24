Biman signe pour la seconde fois avec Boeing cette année. La compagnie bangladaise a finalisé une nouvelle commande avec l’avionneur américain le 24 septembre, portant sur l’acquisition de cinq 787-10 et six 737-8.

Ces appareils viennent s’ajouter à ceux d’un précédent accord, signé en avril dernier, portant sur l’acquisition de quatre 737-8, deux 787-9 et huit 787-10. Elle détient donc désormais 24 appareils en commande auprès de Boeing.

« En tant que compagnie aérienne nationale, nous restons déterminés à développer le réseau et les capacités de Biman de manière à répondre aux besoins de connectivité de la population bangladaise, de notre communauté d’expatriés, des entreprises et du secteur touristique. Cet accord s’inscrit dans le cadre d’un plan plus large et mûrement réfléchi visant à renforcer la connectivité internationale du pays dans les années à venir », explique Rumee A Hossain, président de Biman.

Les appareils permettront donc à la compagnie de moderniser sa flotte (en améliorant de 20 % à 25 % la consommation carburant par rapport aux appareils qu’ils remplacent), tout en lui donnant les moyens de développer son réseau international.