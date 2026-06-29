ST Group a annoncé qu’Aerotec & Concept l’avait retenu pour réaliser des pièces composites complexes pour le programme Kepplair 72. Le contrat porte sur deux sous-ensembles, le carénage ventral (belly fairing) et les pièces destinées à l’adaptation des fonctions de conditionnement d’air et de ventilation (kit ATA 21)

ST Group souligne que ces sous-ensembles représentent une cinquantaine de pièces composites à produire. Ils « nécessitent la maîtrise de géométries complexes, de contraintes de masse, d’ajustements précis avec la structure existante de l’ATR 72 », ce qui implique le recours à son expertise « en matière de matériaux composites hautes performance, d’optimisation des moules, de traitement en autoclave, de contrôle qualité et de traçabilité », indique l’industriel français dans un communiqué.

Il estime également que le contrat pourrait générer un chiffre d’affaires de quelques centaines de milliers d’euros en 2026, avec l’objectif de permettre la transformation d’un premier ATR à partir de la fin de l’année ou du début de 2027. L’entrée en production doit par la suite intervenir en 2027. Par la suite, en fonction de l’avancée du programme Kepplair 72, le chiffre d’affaires pourrait atteindre 5 millions d’euros.

Kepplair Evolution travaille à la conversion d’ATR 72 en avions bombardiers multi-rôles, destinés à renforcer les capacités de lutte aérienne contre les incendies mais conservant une polyvalence d’usage pour pouvoir assurer également d’autres types de missions. Alors que les feux de forêt s’intensifient, l’industriel estime que la conversion d’appareils existants est une approche complémentaire aux flottes actuelles de lutte contre les incendies et rapide à industrialiser, avec une dimension souveraine en prime grâce au choix de l’ATR comme plateforme et dans la sélection de ses fournisseurs. Kepplair Evolution vise une capacité industrielle d’environ douze avions par an.