GE Aerospace a achevé le premier essai au sol d’un système de propulsion hybride-électrique de la classe du mégawatt (MW) entièrement intégré, dans le cadre du programme Electrified Powertrain Flight Demonstration (EPFD) de la NASA.

Cet essai au sol, réalisé sur le site du motoriste à Peebles (Ohio), constitue la première validation d’un ensemble complet combinant turbine thermique et chaîne électrique. Le dispositif intègre notamment un moteur CT7, des moteurs/générateurs électriques, des convertisseurs et onduleurs de puissance, des contrôleurs électriques, des boîtes de transmission (Avio Aero), une hélice (Dowty), des batteries fournies par BAE Systems et une nacelle développée par Aurora Flight Sciences.

Les équipes du motoriste américain ont ainsi simulé différentes phases de vol, du roulage à la croisière, incluant des fonctions d’assistance électrique à la propulsion ainsi que de recharge des batteries. GE précise avoir utilisé des composants aptes au vol, c’est-à-dire répondant à des exigences de sécurité et de fiabilité plus élevées que le matériel d’essai classique, afin de mettre au point un système de moteur hybride électrique de qualité commerciale.

GE Aerospace et ses partenaires vont maintenant pouvoir se diriger vers les essais en vol en utilisant un Saab 340B modifié. L’avion régional de Saab est originellement propulsé par deux turbopropulseurs CT7-9B de GE pouvant délivrer chacun 1870 chevaux sur arbre (1390 kW).