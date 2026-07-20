GKN Aerospace a élargi son accord de partage des risques et des revenus (RRSP) avec Pratt & Whitney pour y inclure les aubes du compresseur basse pression des PW1500G et PW1900G (motorisant respectivement les Airbus A220 et Embraer E2). Le contrat porte sur la majeure partie des volumes de toutes les aubes principales du système basse pression.

GKN Aerospace assurera le soutien de ces moteurs sur tout leur cycle de vie.

« Obtenir une part majoritaire de la production d’ailettes LPC pour les programmes PW1500G et PW1900G (…) nous place (…) en bonne position pour une croissance future sur les plateformes de moteurs de nouvelle génération », commente Joakim Andersson, président de la division Moteurs de GKN Aerospace.

L’industriel britannique avait commencé à produire des ailettes LCP pour les deux modèles de moteur en 2018, avec un volume initial réduit, qui a été augmenté progressivement. Il va désormais faire monter la production en puissance jusqu’à atteindre sa pleine capacité d’ici la fin du troisième trimestre.