Selon les informations de Reuters, la FAA et l’EASA avanceraient sur la certification des Boeing 737 MAX 7 et 10. La FAA, par la voix de son administrateur adjoint Chris Rocheleau, aurait indiqué qu’elle en était aux dernières étapes de la certification et Florian Guillermet, directeur de l’Agence européenne de la sécurité aérienne, aurait jugé que le processus progressait bien et que l’entrée en service du 737 MAX 10 était une priorité pour l’agence.

« Il ne nous reste plus beaucoup d’obstacles ni d’étapes majeures à franchir », aurait-il déclaré dans le cadre d’une conférence sur la sécurité.

Chris Rocheleau estimerait que l’EASA validera la certification pour chacun des deux modèles en même temps ou très peu de temps après la FAA.