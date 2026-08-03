easyJet n’a pas complètement fermé la porte à Castlelake et continue de discuter avec le fonds américain. Pour poursuivre les négociations, la compagnie britannique a demandé le report de la date limite pour que Castlelake formule une offre engageante de reprise, afin de l’aligner sur celle d’Apollo. Il a désormais jusqu’au 7 août, 17h, pour présenter une telle offre, au lieu du 3 août.

Castlelake avait en effet formulé plusieurs offres pour l’acquisition d’easyJet au cours du mois de juillet, la dernière, proposant 6,90 livres sterling par action et valorisant la compagnie à 5,5 milliards de livres, ayant fini par convaincre le conseil d’administration de la low-cost de l’envisager. Cependant, le fonds Apollo s’est par la suite manifesté avec un projet d’acquisition concurrent proposant 7,15 livres sterling par action, valorisant easyJet à 5,7 milliards de livres, remportant sa préférence.

Depuis, une procédure de due diligence a été engagée avec les deux candidats, pour leur permettre d’analyser plus précisément la situation financière, juridique, opérationnelle et stratégique de la compagnie, et de mieux identifier les opportunités et les risques pour valider la pertinence de leur offre.