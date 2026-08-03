IndiGo vient de signer la suspension temporaire de ses opérations en gros-porteurs. La compagnie indienne a décidé de restituer les cinq derniers Boeing 787-9 qu’elle avait acquis en damp lease auprès de Norse Atlantic Airways à partir du 31 octobre.

La compagnie indienne avait déjà annoncé la restitution d’un des six appareils qu’elle louait à la compagnie norvégienne à partir de la fin du mois d’août. Avec le retour des cinq autres, elle va mettre fin temporairement à ses opérations long-courrier, ne conservant qu’une seule ligne, celle entre Mumbai et Amsterdam, qui sera assurée en Airbus A321XLR à partir du 25 octobre. La liaison vers Londres Heathrow sera suspendue le même jour et ne reprendra que lorsque les A350 intégreront la flotte indienne.

IndiGo avait décidé de lancer ses opérations long-courrier en louant des 787 à Norse pour poser les fondations de son futur réseau, en bâtissant un programme de vols et en développant des compétences spécifiques à ce segment de marché avant l’arrivée des A350 qu’elle a commandés. Ces opérations avaient été mises en place au début de l’année 2025. Mais depuis, l’environnement a changé et s’est encore complexifié, avec de nouvelles tensions géopolitiques qui ont entraîné une très forte hausse des coûts et une dévaluation de la roupie qui pèse lourdement sur IndiGo. Une situation qui a « conduit à un réexamen complet du projet et à l’évaluation de solutions alternatives possibles », indique la compagnie indienne.

Eivind Roald, PDG de Norse Atlantic, confirme : « il ne fait aucun doute que la hausse des prix du carburant, les perturbations de l’espace aérien et l’allongement des itinéraires de vol résultant du conflit au Moyen-Orient ont affecté la viabilité commerciale de cet accord pour les deux parties. Nous avons donc conclu d’un commun accord qu’une réaffectation de l’appareil serait plus avantageuse sur le plan commercial pour les deux parties. »

La compagnie norvégienne indique qu’elle est en discussion avec plusieurs compagnies qui pourraient être intéressées pour conclure des accords ACMI couvrant jusqu’à cinq des 787 qui lui seront restitués. Elle estime également pouvoir en redéployer certains sur son propre réseau pour augmenter ses capacités sur certaines routes demandées en hiver, par exemple depuis l’Europe vers Orlando ou New York.