La compagnie low-cost hongroise Wizz Air a conclu un accord avec le fabricant italien de sièges Geven portant sur près de 200 shipsets, soit environ 45 000 sièges destinés à équiper ses nouveaux Airbus A321neo.

Le transporteur a retenu le modèle Eva, présenté par Geven comme l’un des sièges les plus légers du marché, spécialement conçu pour les cabines monocouloirs à haute densité. Ce choix s’inscrit dans la stratégie de Wizz Air visant à optimiser la capacité tout en réduisant le poids à bord.

Le siège se distingue par un dossier intégral en composite breveté, permettant d’augmenter l’espace au niveau des genoux, ainsi que par un coussin structurel allégé supprimant la nécessité d’un siège traditionnel avec assise rigide. Le design, développé sur mesure en Italie, intègre par ailleurs l’identité visuelle caractéristique de la compagnie.

Geven met également en avant la robustesse de la conception, pensée pour réduire les coûts de possession et simplifier les opérations de maintenance (MRO) sur le long terme.

Jusqu’à présent, les A321neo de Wizz Air étaient équipés de sièges Recaro SL3710 (rebaptisés R1) dans une configuration à 239 places, l’une des plus denses du marché.