Boeing a annoncé qu’il ne répondrait pas à l’appel d’offres du programme UJTS (Undergraduate Jet Training System) de l’US Navy, qui vise au remplacement des T‑45 Goshawk.

L’avionneur américain indique, après évaluation, que le T‑7A Red Hawk ne satisfait pas aux exigences spécifiques du programme UJTS, notamment en matière de besoins et de calendrier, et a officialisé sa décision auprès de la Marine américaine.

Le T‑7A ne sera donc pas navalisé.

Ce retrait intervient alors que Lockheed Martin, associé à KAI avec le TF‑50N, s’était également désengagé du concours en avril dernier.

La compétition se concentre désormais sur les propositions de Leonardo et Textron Aviation Defense avec le M‑346N, ainsi que sur le Freedom Jet présenté par Sierra Nevada Corporation.

Boeing reste évidemment engagé sur le T‑7A pour l’US Air Force, entrée récemment en production initiale à faible cadence.