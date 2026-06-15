General Atomics AeroTec Systems (GA-ATS) a enregistré la première commande de série pour son Do228 NXT.

L’appareil a été acheté par une organisation non gouvernementale (ONG) active dans l’humanitaire, qui a souhaité rester anonyme. La livraison est prévue au début de l’année 2027.

L’appareil servira de plateforme flexible pour les opérations de recherche et de sauvetage, le soutien aux évacuations médicales, les secours en cas de catastrophe, la logistique et le transport, la surveillance environnementale, les vols de reconnaissance et d’évaluation, les missions de coordination et le soutien aérien aux opérations d’intervention d’urgence.

Ce contrat intervient quelques semaines après le premier vol du démonstrateur Do228 NXT le 5 mai dernier et son roll‑out officiel le 8 juin.

GA‑ATS avait décidé de relancer la production de l’appareil en 2023, la société allemande capitalisant sur le rachat de RUAG Aerospace Services GmbH par General Atomics en 2021.