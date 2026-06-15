Le transporteur slovaque AirExplore, filiale du groupe Avia Solutions, a décidé de fortement réduire ses opérations tout-cargo avec sa flotte de Boeing 737-800 convertis.

Cette décision ferait suite à une baisse de la demande pour les avions cargos monocouloirs et à une surcapacité sur le marché du fret express et de l’e‑commerce.

La compagnie va recentrer son activité sur l’ACMI passagers et le wet-lease, cœur de son modèle économique.

AirExplore exploitait jusqu’à huit 737-800 cargos, dont seuls deux étaient encore régulièrement utilisés, les autres étant stockés ou transférés vers des opérateurs tiers, notamment en Afrique (Allied Air Nigeria).