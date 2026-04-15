ATR a annoncé la nomination de Damien Proust au poste de directeur technique et responsable de l’organisme de conception. Elle sera effective à partir du 1er mai.

Il succède à Daniel Cuchet, qui prend la fonction d’ingénieur en chef pour les A380 et A310/300 en service chez Airbus et va diriger les programmes legacy.

Damien Proust a plus de vingt d’expérience en ingénierie, acquise auprès d’Airbus, chez qui il occupait la fonction de directeur Propulsion Airframe depuis 2018. A ce poste, il est chargé des activités de recherche, de développement, de production et de support en service des pylônes et nacelles sur l’ensemble des programmes avion.

Il est également délégué sénior Technologie & Ingénierie en France, représentant plus de 6 300 ingénieurs sur des sujets sociaux, de sécurité et institutionnels. Il est enfin vice‑président de l’association TOMPASSE (Toulouse Occitanie Méditerranée Pyrénées Aéronautique Spatial Systèmes Embarqués), qui assure la promotion des ensembliers, intégrateurs, équipementiers des domaines aéronautique, espace et systèmes embarqués en Occitanie.