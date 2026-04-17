La société française Antavia, filiale d’AMETEK MRO et fournisseur mondial de services de maintenance, de réparation et de révision pour l’aviation commerciale et d’affaires, a obtenu un contrat de Centre de Réparation Agréé (CRA) auprès de l’équipementier canadien Héroux-Devtek.

Cet accord porte sur la réparation et la révision des trains d’atterrissage des jets d’affaires Embraer Legacy et Embraer Praetor à travers l’Europe.

« Nous sommes ravis d’accueillir Antavia au sein du réseau de centres de réparation agréés Héroux-Devtek, qui accompagne le programme Embraer Praetor à travers l’Europe. L’expertise technique, la réactivité et les processus qualité éprouvés d’Antavia lui permettent d’apporter un soutien optimal aux opérateurs de toute la région » a annoncé Marc-Olivier Gagnon, vice-président Ingénierie et Support Produit chez Héroux-Devtek

« Antavia bénéficie d’une vaste expérience dans le domaine des trains d’atterrissage conçus par Héroux-Devtek, appuyée par d’importantes ressources d’ingénierie et des capacités internes complètes, notamment en matière de contrôle non destructif, d’usinage, de traitement de surface et de peinture. Cette combinaison permet à Antavia de répondre aux exigences élevées de délais et de qualité attendues par les opérateurs de jets d’affaires » a pour sa part déclaré Laurent Bouissou, Directeur Général chez Antavia AMETEK MRO. « Cet accord renforce les capacités d’Antavia en matière de réparation de trains d’atterrissage et favorise une présence accrue sur le marché de l’aviation d’affaires. Il témoigne également des investissements continus d’Antavia dans l’outillage, l’expertise technique et les infrastructures de ses sites parisiens et toulousains », a-t-il ajouté.

Entré dans le giron d’AMETEK MRO en 2007, Antavia est présent dans l’aviation commerciale, l’aviation d’affaires et les hélicoptères et propose des services couvrant les roues et les freins, l’hydraulique, les trains d’atterrissage, les équipements de cabine, les systèmes d’éclairage, l’avionique, l’alimentation électrique et le rebobinage. Ces deux sites sont précisément implantés à Campsas (Tarn-et-Garonne) et au Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne).