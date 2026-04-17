Gulfstream Aerospace a livré le dixième G700 à Qatar Executive le 15 avril, complétant ainsi la commande de la filiale de jets privés de Qatar Airways annoncée en octobre 2019.

L’arrivée de ce nouvel appareil porte à 25 le nombre de jets Gulfstream livrés à Qatar Executive depuis le début de leur partenariat en 2015, avec les 15 G650ER.

« Qatar Executive est un partenaire précieux et respecté depuis plus de dix ans », a déclaré Mark Burns, président de Gulfstream. « Nous sommes honorés de les avoir comme partenaire international pour le lancement et la première livraison du G700 et nous apprécions leur confiance renouvelée alors que nous leur fournissons un nouvel appareil de haute qualité qui vient enrichir leur flotte de classe mondiale en pleine expansion. »

Qatar Executive a été l’operateur de lancement du G700, avec une première livraison de deux exemplaires en mai 2024.

Ce dérivé légèrement allongé des G650/G650ER dispose d’un rayon d’action de 7750 nautiques (14 350 km) à Mach 0.85 et de 6 650 nautiques (12 310 km) à Mach 0.90. Il est motorisé par le Pearl 700 de Rolls-Royce, comme le nouveau G800 (8000 nautiques).