A l’occasion du salon Aircraft Interiors qui se tient actuellement à Hambourg, Collins Aerospace a annoncé qu’il avait désormais trois clients de lancement pour son siège Helix. Si l’équipementier américain n’a pas dévoilé leur identité, il précise qu’il s’agit de trois compagnies internationales pour un total d’environ 200 appareils.

Dévoilé il y a deux ans, Helix est un fauteuil de classe économique destiné aux monocouloirs. Les contrats signés prévoient des installations aussi bien sur Airbus que sur Boeing.

Collins promet une redéfinition de l’ergonomie du siège, qui permet au passager de profiter de davantage d’espace et à la compagnie de réduire la masse de ses appareils – grâce à une réduction du nombre de pièces – mais aussi de se voir proposer nombre d’éléments de personnalisation. La structure doit optimiser à la fois l’inclinaison du dossier mais aussi l’intégration des coussins, pour un confort et une longévité accrus.

Toujours en développement, le programme Helix devrait voir la livraison de ses premiers lots de sièges vers la fin de l’année 2027, en fonction des livraisons des appareils concernés.