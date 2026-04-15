Thales a dévoilé FlytEDGE Aura, le premier système de divertissement embarqué (IFE) au monde doté d’écrans OLED Tandem 4K HDR10+, lors du salon Aircraft Interiors à Hambourg. Selon l’électronicien français, ce nouvel IFE offre une luminosité, un contraste et une durabilité supérieurs, tout en réduisant les coûts de maintenance grâce à une conception modulaire. Il se veut « la solution IFE la plus légère, la plus lumineuse et la plus puissante du marché ».

Le nouveau système IFE présente des bordures plus fines pour une surface de vision élargie et un module de connectivité 80 % plus compact que les systèmes précédents. Il intègre une double connectivité Bluetooth 6.0, deux ports USB-C avec une puissance de charge rapide allant jusqu’à 120 W pour les ordinateurs portables, soit 33% plus rapidement que pour les autres solutions du marché, ainsi qu’une compatibilité Wi-Fi 7.

Propulsé par un processeur Qualcomm six fois plus performant que les modèles actuels, FlytEDGE Aura offre des performances exceptionnelles et une navigation ultra-réactive. Sa conception en trois parties (modules intelligents, ports et écran) permet par ailleurs des réparations et remplacements ultra-rapides en ligne, réduisant le temps de maintenance jusqu’à 50% et diminuant le coût total de possession. Thales ajoute que le système repose sur un boîtier de siège plus puissant, compact et intelligent (puissance de 350 W), compatible avec une configuration quadruple siège pour une distribution dynamique de la puissance.

La disponibilité pour les rétrofits est prévue fin 2028, tandis que les installations en linefit devraient démarrer quelques mois plus tard. Thales n’a pas à ce stade dévoilé son client de lancement.