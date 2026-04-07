Daher renforce sa présence dans la logistique aéronautique en obtenant deux nouveaux contrats auprès du groupe Safran qui seront effectifs dès ce mois d’avril.

Le premier concerne la gestion d’un entrepôt Safran Nacelles à Hambourg (Allemagne) et porte sur la logistique d’intégration des nacelles du LEAP-1A à proximité de la chaîne d’assemblage final de l’Airbus A320neo à Finkenwerder. Une équipe de 20 salariés de Daher sera ainsi déployée sur site.

Le second contrat porte sur la mise en place d’une plateforme logistique pour Safran Electronics & Defense à Tremblay-en-France, près de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, destinée aux activités de support client, MRO et AOG d’équipements avioniques et systèmes embarqués. Cette installation de 3 000 m2 doit traiter plus de 3 000 expéditions, 1 700 réceptions et 7 500 lignes de picking. Il s’agit d’un contrat de trois ans avec deux années optionnelles.

Daher précise que ces deux contrats s’ajoutent au contrat historique avec Safran Helicopter Engines à Bordes, Tarnos et Buchelay, renouvelé et élargi il y a un an.