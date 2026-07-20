Le Canada a discrétement conclu un accord pour obtenir un statut d’observateur au sein du Global Combat Air Programme (GCAP), le programme d’avion de combat de sixième génération développé par Londres, Rome et Tokyo via Edgewing, la coentreprise créée par BAE Systems (Royaume‑Uni), Leonardo (Italie) et Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. Ltd. (JAIEC, Japon)

Ce rôle doit être officialisé lors du salon aéronautique de Farnborough qui ouvre ses portes le 20 juillet, où des responsables de la Défense canadienne doivent détailler les contours de cette participation.

Le statut d’observateur ne comporte à ce stade ni engagement financier ni participation contractuelle pour Ottawa, mais lui donne accès à certaines informations techniques et programmatiques, en vue d’une éventuelle implication ultérieure.

Le programme vient de franchir une étape importante début juillet avec le lancement officiel de la phase de conception, via un contrat d’environ 4,6 milliards de livres sterling attribué à Edgewing par les gouvernements britannique, italien et japonais. Londres d’est par ailleurs engager à consacrer un peu plus de 8 milliards de livres sur quatre ans pour le futur avion de combat développé dans le cadre du GCAP, montant inscrit dans le Defence Investment Plan dévoilé le 29 juin.

La fabrication et l’assemblage de la structure du premier démonstrateur, le « Combat Air Flying Demonstrator », est actuellement en cours chez BAE Systems, principalement sur le site de Warton (Lancashire). Ce démonstrateur doit effectuer son premier vol en 2027.

Pour rappel, le GCAP vise une entrée en service à l’horizon 2035 pour répondre aux besoins du Royaume-Uni, de l’Italie et du Japon, tout en ouvrant la porte à d’éventuelles exportations. Il est le fruit de la fusion des programmes Tempest britannique et F-X japonais établie fin 2022. Il remplacera les premiers Eurofighter Typhoon de la Royal Air Force (RAF) et de l’Aeronautica Militare, mais aussi les Mitsubishi F-2 de la Force aérienne d’autodéfense japonaise (JASDF).