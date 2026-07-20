Le Royaume‑Uni prépare une évolution majeure de sa flotte d’avions ravitailleurs afin de répondre aux besoins de son futur chasseur de sixième génération développé dans le cadre du Global Combat Air Programme (GCAP).

Lors de l’édition 2026 de la Global Air and Space Chiefs’ Conference la semaine dernière, un responsable de la Royal Air Force (RAF) a confirmé que le futur appareil sera équipé d’un réceptacle UARRSI (Universal Aerial Refueling Receptacle Slipway Installation), nécessitant donc l’emploi d’une perche de ravitaillement en vol.

Les capacités de ravitaillement en vol britannique reposent aujourd’hui sur jusqu’à 14 Airbus A330 MRTT Voyager KC2/KC3, fournis dans le cadre du programme Future Strategic Tanker Aircraft (FSTA) et opérés par la RAF mais appartenant au consortium AirTanker. Les KC2 ne disposent que de nacelles de bout d’aile, les KC3 ajoutant une troisième nacelle ventrale.

Parallèlement, le chef d’état‑major de la RAF, le maréchal de l’air Harv Smyth, a confirmé que des discussions étaient en cours avec AirTanker afin d’étudier l’ajout de perche sur la flotte de Voyager, dans une logique d’évolution plutôt que de lancement d’un nouveau programme d’aquisition de ravitailleurs.

L’A330 MRTT d’Airbus peut disposer du système ARBS (Airbus Refuelling Boom System), un dispositif en service en Australie, en Arabie saoudite, à Singapour mais aussi au sein de la flotte du pool MMF de l’OTAN et bien sûr en France avec les 15 Phénix de l’Armée de l’air et de l’espace (AAE).