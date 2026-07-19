Embraer a livré à la force aérienne tchèque son premier C‑390 Millennium lors d’une cérémonie organisée sur la base de Prague‑Kbely le 16 juillet, environ vingt mois après la signature du contrat.

La République tchèque devient ainsi le quatrième opérateur du C‑390 au monde, après le Brésil, le Portugal et la Hongrie, et le troisième au sein de l’OTAN.

L’avionneur brésilien précise que l’appareil est d’ailleurs configuré selon les standards OTAN, avec des capacités multimissions couvrant le transport de fret et de troupes, les évacuations médicales et les opérations de soutien logistique.

La République tchèque avait signé un contrat d’acquisition portant sur deux C-390 en octobre 2024 afin de renforcer les moyens de transport de la force aérienne tchèque. Le second appareil est livrable en 2028.

Pour rappel, Embraer s’était notamment rapproché de LOM Praha, l’entreprise publique de maintenance, de réparation et de révision (MRO), pour lui apporter l’expertise nécessaire pour développer ses capacités sur l’avion de transport militaire de nouvelle génération.