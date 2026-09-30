Fortement impactée par la hausse du coût du carburant ces derniers mois, la compagnie Volotea prépare un plan de restructuration comprenant notamment une réduction significative de sa flotte et des suppressions de postes à Barcelone.

La compagnie low-cost espagnole prévoit ainsi de ramener sa flotte de 42 à 30-35 appareils, soit le retrait potentiel jusqu’à 12 monocouloirs. Sa flotte est aujourd’hui entièrement constituée d’appareils Airbus : 16 A319 et 26 A320.

Le transporteur négocie avec ses créanciers une réorganisation de sa dette financière à long terme, avec l’objectif d’aboutir avant la fin de l’année. Les discussions associent notamment les banques, la Société publique de participations industrielles espagnole (SEPI), qui avait soutenu Volotea pendant la crise sanitaire, ainsi que des loueurs.

Le plan inclut la suppression d’environ 50 emplois au siège de Barcelone. Volotea attribue à la hausse des coûts du carburant un impact de 150 millions d’euros sur ses comptes.

Selon la presse espagnole, l’entreprise a engagé une procédure de protection préventive contre ses créanciers afin d’encadrer les négociations de restructuration et de recapitalisation.

Pour rappel, la compagnie aérienne grecque Aegean a participé au plan de renforcement de capital de 71 millions d’euros finalisé par Volotea en mars, avec le concours d’Alaeo, le groupe représentant l’équipe de direction de la compagnie, et le fonds américain PAR Capital.