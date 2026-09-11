MTU Maintenance a annoncé la signature de ses premiers contrats de maintenance de moteurs LEAP-1A de CFM International auprès de clients basés en Afrique du Nord, dont la compagnie égyptienne Air Cairo.

L’accord conclu avec la compagnie égyptienne porte sur 42 moteurs LEAP-1A équipant 19 Airbus A320neo (avec les spare). Il s’agit d’appareils de l’actuelle flotte en leasing de la compagnie et non pas des nouveaux exemplaires récemment commandés auprès d’Airbus.

Les opérations de maintenance, réparation et révision seront réalisées dans les ateliers de MTU Maintenance Hannover (Allemagne) et MTU Maintenance Zhuhai (Chine).

MTU n’a pas précisé l’identité des autres clients nord-africains concernés, ni la durée ou la valeur des contrats. La société allemande a simplement indiqué que l’Afrique du Nord constituait depuis plusieurs années l’une de ses régions prioritaires, avec une position géographique unique entre l’Europe, le Moyen-Orient et le reste de l’Afrique, et avec la modernisation de ses flottes.