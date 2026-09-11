Iberia a obtenu de l’Agence espagnole de sécurité aérienne (AESA – Agencia Estatal de Seguridad Aérea) une autorisation sans restriction permettant à sa division Heavy Maintenance d’assurer la maintenance lourde complète de ses Airbus A350. Cette approbation, annoncée le 11 septembre 2026, couvre l’ensemble des travaux de maintenance programmée sur le gros-porteur de nouvelle génération d’Airbus, sans limitation initiale de périmètre.

Pour rappel, le centre MRO d’Iberia dédié à la maintenance lourde est situé sur le site de La Muñoza, à proximité immédiate de l’aéroport de Madrid-Barajas. Iberia Maintenance possède désormais la capacité interne de réaliser les opérations de maintenance lourde sur toute la flotte A350 de la compagnie espagnole. Elle peut ainsi prendre en charge les visites majeures et les travaux associés dans le cadre de son agrément de maintenance.

Selon Iberia, la certification conclut environ deux ans de préparation, avec plus de 150 chantiers de mise en conformité et de montée en capacité. Ces actions ont porté notamment sur la formation et la qualification des équipes, l’ingénierie et les procédures de production, les outillages, les moyens de production et les infrastructures, la disponibilité des matériels et la logistique associée ainsi que la documentation technique, l’organisation, la qualité et les systèmes informatiques.

« Cette étape marque l’aboutissement d’un projet lancé fin 2024 et nous dote de capacités complètes de maintenance pour cet appareil. Cette homologation démontre que le département de maintenance lourde dispose des processus, des équipements, de la documentation, de l’organisation et du personnel qualifié nécessaires pour intervenir sur l’A350 dans le respect des normes les plus élevées de sécurité, de qualité et d’efficacité », a annoncé Enrique Robledo, le directeur d’Iberia Maintenance.

La compagnie Iberia avait réceptionné son premier A350-900 en juin 2018. Elle en aligne désormais 23 exemplaires (avec 3 autres en commande), une flotte qui constitue aujourd’hui l’épine dorsale de sa flotte long-courrier.