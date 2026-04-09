La dernière mouture de la vision UDAN du gouvernement indien pour démocratiser son transport aérien dans les 10 prochaines années est clairement plus ambitieuse. Le nouveau schéma « modifié » de la connectivité régionale du pays table maintenant sur une enveloppe d’environ 4,6 milliards de dollars sur 10 ans pour intégrer les zones non desservies et sous‑desservies, avec à la clé la création d’une centaine de nouveaux aéroports développés à partir d’aérodromes qui aujourd’hui n’assure aucune liaison commerciale.

Le transport aérien régional indien n’a donc pas fini de se développer, alors que les ambitions du pays visent toujours une multiplication par 6 de son trafic passagers pour 2047, l’année du centenaire de son indépendance.

Les premiers à tirer ont été les Russes, avec le projet d’UAC et d’Hindustan Aeronautics Limited (HAL) annoncé l’année dernière concernant la production potentielle du SJ‑100 (Superjet russifié) en Inde avant la fin de la décennie. L’avionneur brésilien Embraer s’est quant à lui rapproché d’Adani Defence & Aerospace fin janvier pour poser une FAL dédié à l’E175 à horizon 2028, sous réserve d’obtenir un minimum de 200 avions en commande.

Mais depuis quelques semaines, la presse indienne fait également état de discussions concrètes entre Airbus et les autorités indiennes…