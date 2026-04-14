Le premier exemplaire de l’A350-1000ULR (Ultra Long Range) est désormais prêt pour démarrer prochainement ses essais en vol, MSN 707 étant sortis de l’un des hangars de l’avionneur à Toulouse il y a quelques jours avec ses moteurs Trent XWB-97 de Rolls-Royce.

La compagnie australienne Qantas est l’opérateur de lancement de cette version de l’A350-1000 avec 12 exemplaires commandés en mai 2022 pour concrétiser son projet Sunrise, qui vise à relier l’Australie à Londres et New York sans escale. L’A350-1000ULR disposera d’un rayon d’action de l’ordre de 9700 nautiques (18000 km).

Qantas a précisé que son futur appareil va maintenant entamer ses dernières vérifications au sol en préparation de son premier vol, la campagne d’essais en vol ne devant s’étaler que sur une durée de deux mois.

L’A350-1000ULR est doté de plusieurs améliorations par rapport à l’A350-1000 classique, notamment au niveau de ses systèmes. Mais la modification majeure est l’installation d’un réservoir carburant additionnel de 20 000 litres, le RCT (Rear Center Tank). Grâce à cela, il pourra voler jusqu’à 22 heures sans escale. Qantas souligne que ses capacités permettront de réduire de jusqu’à quatre heures le temps de trajet sur ses plus longues lignes par rapport à un voyage avec escale.

La livraison de l’appareil est prévue à la fin de l’année pour une mise en service au premier semestre 2027.

En cabine, Qantas a également pensé l’aménagement pour limiter au mieux la fatigue liée à de si longs vols. L’éclairage a par exemple été travaillé et le service a été adapté pour atténuer les effets du jetlag. La compagnie a opté pour une configuration quadriclasse de 238 places (6 suites en First, 52 sièges en classe affaires, 40 en Premium Economy et 140 seulement en classe économique) , avec un espace « bien-être » aménagé d’équipements d’étirement, de programmes d’exercices, d’une station d’hydratation et de rafraîchissements.