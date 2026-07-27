Le premier Airbus A350-1000ULR réalise sa première rotation ultra-long-courrier, telle la promesse que fait son nom. L’appareil, qui porte en partie les couleurs de Qantas, a effectué son premier vol d’essai très longue distance, en reliant Toulouse à Melbourne sans escale le 24 juillet, atterrissant pour la première fois sur le sol australien.

Ce vol aller a duré 19h12. Il a été assuré par quatre pilotes d’essai d’Airbus et cinq ingénieurs d’essai en vol. Comme depuis son vol inaugural le 2 juin, ils ont soumis les systèmes à plusieurs tests, notamment le réservoir de carburant supplémentaire de 20 000 litres, élément principal qui confère son rayon d’action particulier à l’appareil et doit le rendre capable de voler jusqu’à 22 heures sans escale.

Le vol retour a décollé le 27 juillet de Melbourne. Plus long, en raison des vents moins favorables dans ce sens, il devrait atterrir à Toulouse dans la matinée du 28 juillet. Deux pilotes de Qantas ont par ailleurs rejoint l’équipage d’essai.

Avec cette rotation, le prototype d’A350-1000ULR fait franchir une étape majeure à la campagne d’essais, en lui permettant de tester les systèmes et de mesurer les performances de l’avion dans des conditions opérationnelles proches de celles qu’il rencontrera une fois en service. S’il doit rejoindre la flotte de Qantas, il ne sera pas le premier A350-1000ULR qui sera remis à la compagnie australienne. Celui-ci, baptisé Vega, est actuellement cours d’assemblage à Toulouse. Il sera livré en avril 2027.

Qantas attend douze A350-1000ULR, qui lui permettront de mettre en œuvre le projet Sunrise à partir d’octobre 2027, celui de relier l’est de l’Australie à Londres et New York sans escale et de faire ainsi tomber « la dernière frontière ».