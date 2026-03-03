London City Airport (LCY) ouvre une consultation publique sur une modification de l’espace aérien londonnien visant à accueillir des Airbus A320neo à partir de 2027 grâce à une nouvelle procédure d’approche.

Le projet, inscrit dans le processus CAP1616 de la CAA (étape 3), prévoit l’introduction d’une approche RNP AR (Required Navigation Performance – Authorisation Required) avec un angle d’approche de 4,49°, en complément de l’actuelle approche à forte pente de 5,5°, sans changement des trajectoires.

Cette nouvelle procédure serait réservée aux appareils de nouvelle génération spécifiquement autorisés, tandis que la majorité des appareils continueraient à utiliser l’approche à 5,5°.

Selon les évaluations indépendantes, le dispositif permettrait sur 12 ans de réduire les émissions de CO₂ d’environ 18 380 tonnes, la consommation de carburant de 5 780 tonnes, le nombre total de vols d’environ 76 500 et l’exposition au bruit pour plus de 110 000 personnes, tout en accompagnant la montée en charge jusqu’au plafond de 9 millions de passagers par an pour la plateforme aéroportuaire. La consultation est ouverte du 2 mars au 17 mai via la plateforme Citizen Space ainsi que via des réunions publiques.

L’aéroport de la City de Londres est aujourd’hui ouvert à la famille E‑Jet d’Embraer (E190, E190‑E2, E195‑E2), à l’Airbus A220‑100, ainsi qu’a des avions turbopropulsés. L’A318 a également été autorisé à desservir la plateforme il y a plusieurs années, avec l’ancienne liaison tout‑business de British Airways assuré par des A318 de 32 sièges reliant New York JFK de 2009 à 2020.